С началом вторжения России в Украину оккупанты захватили Чернобыльскую зону. И они не придумали ничего лучшего, как вырыть окопы в радиоактивном Рыжем лесу. Этот участок Зоны отчуждения самый опасный. Туда до сих пор не пускают даже работников Чернобыльской АЭС. Более того, туда не ездит транспорт, который может поднимать радиоактивную пыль.

Однако, когда оккупанты провели там уже месяц, их начинают активно вывозить на российские и белорусские военные базы. Вместе с тем они везут радиацию в свои страны.

Почему последствия для солдат уже неотвратимы, а также чем опасна такая миграция радиации — рассказали в организации Украинская природоохранная группа (UNCG)

— В течение марта белорусские СМИ неоднократно сообщали, что в их Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека в Гомеле регулярно прибывают российские солдаты, дислоцирующиеся в Чернобыльской зоне отчуждения. Очередная свежая партия переоблученных военнослужащих (7 пассажирских ПАЗов) прибыла в гомельский радиационный центр 30 марта, — отметили в UNCG.

Российские военные зашли на территорию Зоны отчуждения 24 февраля, а на следующий день было зафиксировано точечное повышение радиационного фона. К сожалению, в дальнейшем доступ специалистов к датчикам был утрачен.

Впоследствии стало известно, что российские солдаты начали рыть окопы в Рыжем лесу. Для тех, кто не знает, это место захоронения деревьев после аварии на ЧАЭС, которые приняли на себя наибольшую дозу радиации.

— Совершая там “земельные работы”, оккупационные войска получают не только мощное гамма-облучение, но еще и поражение альфа- и бета-частицами, — заявили в UNCG.

Как эти частицы влияют на человека, попадая в организм через дыхательные пути или пищевод:

нарушение функционирования тканей и/или органов

покраснение кожи

расстройство желудка

рвота

выпадение волос

радиационные ожоги

— Все это может свидетельствовать о развитии у пострадавшего лучевой болезни. Вероятно, именно такие симптомы проявлялись у солдат, доставленных 30 марта в гомельский центр, — добавили в Украинской природоохранной группе.

Однако есть еще низкодозированное облучение, которое проявляется только со временем. В результате оно приводит к онкологическим заболеваниям.

— Радионуклиды, попадающие внутрь организма, не выводятся и имеют тенденцию к накоплению в костных и мышечных тканях. Чем дольше российская армия будет продолжать окапываться на территории Зоны отчуждения, тем с более тяжелыми последствиями будут сталкиваться ее солдаты, — отметили в UNCG.

Более того, сотни единиц российской техники ездили по земле, на которую транспорт не пускали уже 30 лет. Сейчас и техника, и солдаты едут на военные базы в РФ и Беларусь.

— Отвод войск РФ превратился в транспортировку радиации из Чернобыля в российские и белорусские военные базы. Наиболее вероятным местом передислокации выведенной из Украины зараженной техники является база Веселая Лопань возле Белгорода, — отметили в Украинской природоохранной группе.

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Источник: UNCG