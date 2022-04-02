В городе Покров Днепропетровской области 14-летний подросток во время тревоги бросил бутылку с зажигательной смесью в укрытие, где находились люди.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел 31 марта. Около 19:16 в полицию сообщили о том, что по улице Медицинской в ​​Покрове произошел пожар, а именно в укрытии, где находились люди.

Во время воздушной тревоги в убежище спустились в основном женщины и дети. К счастью, от огня никто не пострадал.

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Полицейские быстро установили и задержали 14-летнего злоумышленника. Следует отметить, что в отношении его на рассмотрении в суде уже есть производство по совершению им тяжких и особо тяжких преступлений. Парень задержан.

1 апреля несовершеннолетнему объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подростку грозит лишение свободы от трех до семи лет.