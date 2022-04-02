Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 38 день войны
Убили Убили
158 детей
Ранили Ранили
>254 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Происшествия

В Днепропетровской области 14-летний парень бросил коктейль Молотова в укрытие с людьми

Марта Бондаренко редактор ленты
В Днепропетровской области 14-летний парень бросил коктейль Молотова в укрытие с людьми

В городе Покров Днепропетровской области 14-летний подросток во время тревоги бросил бутылку с зажигательной смесью в укрытие, где находились люди.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел 31 марта. Около 19:16 в полицию сообщили о том, что по улице Медицинской в ​​Покрове произошел пожар, а именно в укрытии, где находились люди.

Во время воздушной тревоги в убежище спустились в основном женщины и дети. К счастью, от огня никто не пострадал.

Читайте
В результате ракетных обстрелов по Днепропетровщине повредили виадук

Полицейские быстро установили и задержали 14-летнего злоумышленника. Следует отметить, что в отношении его на рассмотрении в суде уже есть производство по совершению им тяжких и особо тяжких преступлений. Парень задержан.

1 апреля несовершеннолетнему объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подростку грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка