У місті Покров Дніпропетровської області 14-річний підліток під час тривоги кинув пляшку із запалювальною сумішшю в укриття, де перебували люди.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Інцидент стався 31 березня. Близько 19.16 у поліцію повідомили про те, що по вулиці Медичній у Покрові сталася пожежа, а саме в укритті, де знаходилися люди.
Під час повітряної тривоги до укриття спустилися переважно жінки та діти. На щастя від пожежі ніхто не постраждав.
Поліціянти швидко встановили та затримали 14-річного зловмисника. Варто зазначити, що відносно нього на розгляді в суді вже є провадження за вчинення ним тяжких та особливо тяжких злочинів. Хлопця затримали.
1 квітня неповнолітньому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підлітку загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.