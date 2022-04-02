У місті Покров Дніпропетровської області 14-річний підліток під час тривоги кинув пляшку із запалювальною сумішшю в укриття, де перебували люди.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Інцидент стався 31 березня. Близько 19.16 у поліцію повідомили про те, що по вулиці Медичній у Покрові сталася пожежа, а саме в укритті, де знаходилися люди.

Під час повітряної тривоги до укриття спустилися переважно жінки та діти. На щастя від пожежі ніхто не постраждав.

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Поліціянти швидко встановили та затримали 14-річного зловмисника. Варто зазначити, що відносно нього на розгляді в суді вже є провадження за вчинення ним тяжких та особливо тяжких злочинів. Хлопця затримали.

1 квітня неповнолітньому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підлітку загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.