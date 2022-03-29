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Факты / Происшествия

В результате ракетных обстрелов по Днепропетровщине повредили виадук

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
рятувальник

Вражеские ракеты атаковали Павлоград, Никопольский и Новомосковский районы. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.

Ракеты агрессора попали и на территорию фермерского хозяйства Новомосковского района. В результате обстрела повреждено здание и техника. Один человек получил ранения.

В Павлограде произошли два взрыва из-за ракетных обстрелов. Повреждено дорожное покрытие виадука. Поэтому движение автотранспорта временно приостановлено. Дорожники восстанавливают холст.

На территорию Никопольского района также попала ракета. В ГСЧС информируют, что пострадавших нет.

29 марта в Николаеве российские захватчики обстреляли 9-этажное здание областной военной администрации. В результате обстрела произошло разрушение центральной секции здания с девятого до первого этажа без дальнейшего горения.

По последним данным от ГСЧС, под завалами нашли троих погибших, еще 22 человека пострадали.

Источник: Днепропетровская ОВА

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Фото: ГСЧС

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