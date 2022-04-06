Изнасилование — военное преступление: Венедиктова о механизмах работы с жертвами

Российские оккупанты совершали сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и пожилых людей.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на совещании с правоохранительными и государственными органами.

Она добавила, что такую ​​информацию получают правоохранители, такие сообщения размещают в соцсетях.

– Но об этом молчат жертвы. Это их выбор. И это понятно: страх, боль, отчаяние, тотальное недоверие ко всем. Нарабатываем действенный алгоритм, чтобы помочь жертвам и физически, и морально, и юридически. В этом очень помогут общественные организации, потому что именно им, как показывает практика по противодействию домашнему насилию, доверяются потерпевшие. И здесь мы будем в синергии: от них безопасность и терапия, от нас защита прав жертв и наказание виновных, – заявила Ирина Венедиктова.

Участники совещания отметили, что к расследованию таких преступлений следует применять международные протоколы. Кроме того, существует необходимость проводить экспертизы по всем убитым женщинам.

— Те, кто испытал такое страшное насилие — частью статистикой быть не хотят. Правоохранители чаще узнают о случаях из открытых источников или от третьих лиц, а не от непосредственных потерпевших. Не всегда сигналы подтверждаются, – добавила генпрокурор.

Более того, правоохранители разработают такой механизм работы с жертвами, чтобы их не травмировать повторно. Речь идет о том, чтобы жертвам насилия не приходилось несколько раз пересказывать свою историю медикам, следователям, прокурорам, журналистам.

– Мы должны распространить понятную инструкцию для жертв, как зафиксировать преступление. Но помним, что там, где нет связи, нам вряд ли оперативно сообщат даже при желании. Там, где нет света, не стоит надеяться, что пострадавшее лицо сможет сфотографировать травмы на телефон, — подчеркнула Ирина Венедиктова.