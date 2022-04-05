Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в понедельник, 4 апреля, заявил, что такие преступления, как изнасилование, в условиях военных действий относятся не к обычным преступлениям.

Он отметил, что в мирных условиях изнасилования расследует Нацполиция, которая передает их через прокуратуру в суд.

– Однако изнасилования, совершенные во время войны, относятся к военным преступлениям. Что это значит? Они не имеют срока давности. Когда бы не нашли виновного, он будет объявлен в международный розыск и притянут к ответственности. После того, как будут освобождены регионы, проводится эксгумация тел, если это касается погибших лиц, а также проводятся все необходимые экспертизы, – рассказал Монастырский.

Он уточнил, что сейчас эксперты работают сверхурочно, приезжают из других регионов и проводят необходимые исследования, чтобы собрать доказательства и выяснить, какие лица совершили такие правонарушения.

– Через ДНК будет устанавливаться причастность того или иного лица, так как многие оккупанты, которые это сделали, уже уничтожены украинскими военными, так что можно будет установить, что это лицо уничтожено. Ответственность будет нести не только тот, кто непосредственно совершал правонарушение, но и командир этих орков, который не отреагировал или более того стимулировал такие нарушения и попустительски к ним относился, – подчеркнул министр.

По его словам, задачу облегчило то, что украинские военные, освобождая Киевскую область, нашли список имен, в котором указано, где кто находится и где кто прописан.