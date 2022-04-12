Россия в Мариуполе применила химическое оружие против украинских военных и мирных граждан. В результате атаки пострадали три человека.

Об этом сообщил лидер и первый командир полка Азов Андрей Билецкий.

Он отметил, что враг использовал химическое оружие на заводе Азовсталь. В результате пострадали три человека, но без катастрофических последствий.

— Три человека имеют признаки отравления боевым химическим веществом, но без катастрофических последствий. Химическая атака по Мариуполю означает только одно: россияне не могут взять город и украинских защитников. И им ничего не остается, как использовать неизбирательное запрещенное оружие, – заявил Белецкий.

Со своей стороны, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что информация об использовании химического оружия в Мариуполе проверяется.