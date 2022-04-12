Росія у Маріуполі застосувала хімічну зброю проти українських військових та мирних громадян. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

Про це повідомив лідер та перший командир полку Азов Андрій Білецький.

Він зазначив, що ворог використав хімічну зброю на заводі Азовсталь. В результаті чого постраждали три людини, але без катастрофічних наслідків.

– Троє людей мають ознаки отруєння бойовою хімічною речовиною, але без катастрофічних наслідків. Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти місто та українських захисників. І їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю, – заявив Білецький.

Зі свого боку, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що інформація щодо використання хімічної зброї у Маріуполі перевіряється.