Зупинився привітатися з друзями: під Черніговом на міні РФ підірвалося авто, водій загинув

Під Черніговом трагічно загинув 64-річний чоловік. На своєму автомобілі він випадково наїхав на протитанкову міну окупантів.

Інцидент стався 11 квітня на автодорозі Чернігів-Київ. Встановлено, що чоловік їхав з села Ладинка в напрямку Красного, що у Чернігівському районі.

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Побачивши своїх знайомих, він вирішив зупинитися і з’їхав з дороги на узбіччя. Саме там і була схована ворожа міна: внаслідок випадкового наїзду 64-річний чоловік загинув на місці.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

На початку квітня очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус попередив мешканців області про заміновані дороги. Служба автодоріг, військові та адміністрація продовжують працювати над налагодженням маршрутів по всій території Чернігівщини, щоб відновити нормальний трафік та автомобільне сполучення.

Щоб уникнути нових жертв внаслідок підриву на ворожих мінах, варто дочекатись, поки інженери і сапери ЗСУ проведуть розмінування.

Поліцейські наполегливо рекомендують громадянам повертатися до населених пунктів лише після того, як фахівці обстежать всі дороги і будівлі.

Не пересувайтеся там, де можуть бути заміновані ділянки – це узбіччя, лісосмуги, не розорані поля. Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет – негайно телефонуйте до поліції або рятувальників.