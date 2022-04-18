По Львову нанесли удары с Каспийского направления: количество жертв возросло до 7

Российские захватчики выпустили по Львову четыре крылатых ракеты воздушного базирования. Об этом во время брифинга сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По предварительной информации, они были выпущены из Каспийского региона.

— Три попадания в складские помещения, которые пока не использовались военными. А также одно попадание по станции ТО автомобилей.

Козицкий сообщил, что по предварительным данным в результате обстрела вражескими снарядами семь человек погибли, одиннадцать получили ранения, травмы получил ребенок — у него незначительные повреждения. Трое пострадавших в тяжелом состоянии.

Он подчеркнул, что на данный момент разбираются завалы, поэтому количество пострадавших или погибших — неокончательное.

— По станции ТО варварский удар, по абсолютно гражданскому объекту, — заявил Козицкий.

В результате попаданий произошли пожары. На обоих объектах их уже полностью потушили. Подразделения ГСЧС разбирают завалы. Козицкий добавил, что два объекта полностью разрушены.

Вокруг мест попадания повреждены окна в домах и транспортные средства.

Информация о взрывах во Львове начала появляться в половине девятого утра 18 апреля.

Впоследствии городской глава областного центра Андрей Садовый сообщил о прицельном ракетном обстреле города.

Фото: Суспільне