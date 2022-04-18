Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 54 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>362 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 982 взрослых
Факты / Происшествия

По Львову нанесли удары с Каспийского направления: количество жертв возросло до 7

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Обстріл Львова

Российские захватчики выпустили по Львову четыре крылатых ракеты воздушного базирования. Об этом во время брифинга сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По предварительной информации, они были выпущены из Каспийского региона.

— Три попадания в складские помещения, которые пока не использовались военными. А также одно попадание по станции ТО автомобилей.

Козицкий сообщил, что по предварительным данным в результате обстрела вражескими снарядами семь человек погибли, одиннадцать получили ранения, травмы получил ребенок — у него незначительные повреждения. Трое пострадавших в тяжелом состоянии.

Он подчеркнул, что на данный момент разбираются завалы, поэтому количество пострадавших или погибших — неокончательное.

— По станции ТО варварский удар, по абсолютно гражданскому объекту, — заявил Козицкий.

В результате попаданий произошли пожары. На обоих объектах их уже полностью потушили. Подразделения ГСЧС разбирают завалы. Козицкий добавил, что два объекта полностью разрушены.

Вокруг мест попадания повреждены окна в домах и транспортные средства.

Информация о взрывах во Львове начала появляться в половине девятого утра 18 апреля.

Впоследствии городской глава областного центра Андрей Садовый сообщил о прицельном ракетном обстреле города.

Фото: Суспільне

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка