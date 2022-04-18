По Львову завдали ударів із Каспійського напрямку: кількість жертв зросла до 7

Російські загарбники випустили по Львову чотири крилаті ракети повітряного базування. Про це під час брифінгу повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За попередньою інформацією, їх випустили із Каспійського регіону.

— Три влучання в складські приміщення, які наразі не використовувалися військовими. А також одне влучання по станції ТО автомобілів.

Козицький повідомив, що за попередніми даними внаслідок обстрілу ворожими снарядами семеро осіб загинули, одинадцять отримали поранення, травми отримала дитина – у неї незначні ушкодження. Троє постраждалих у важкому стані.

Він наголосив, що наразі розбираються завали, а тому кількість осіб, які постраждали чи загинули – неостаточна.

— По станції ТО варварський удар, по абсолютно цивільному об’єкту, – заявив Козицький.

Внаслідок влучань сталися пожежі. На обидвох об’єктах їх уже повністю загасили. Підрозділи ДСНС розбирають завали. Козицький додав, що два об’єкти зруйновані повністю.

Навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках та транспортні засоби.

Інформація про вибухи у Львові почала з’являтися о пів на дев’яту ранку 18 квітня.

Згодом міський голова обласного центру Андрій Садовий повідомив про прицільний ракетний обстріл міста.

Фото: Суспільне