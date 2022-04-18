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Факти / Надзвичайні події

По Львову завдали ударів із Каспійського напрямку: кількість жертв зросла до 7

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Обстріл Львова

Російські загарбники випустили по Львову чотири крилаті ракети повітряного базування. Про це під час брифінгу повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За попередньою інформацією, їх випустили із Каспійського регіону.

— Три влучання в складські приміщення, які наразі не використовувалися військовими. А також одне влучання по станції ТО автомобілів.

Козицький повідомив, що за попередніми даними внаслідок обстрілу ворожими снарядами семеро осіб загинули, одинадцять отримали поранення, травми отримала дитина – у неї незначні ушкодження. Троє постраждалих у важкому стані.

Він наголосив, що наразі розбираються завали, а тому кількість осіб, які постраждали чи загинули – неостаточна.

— По станції ТО варварський удар, по абсолютно цивільному об’єкту, – заявив Козицький.

Внаслідок влучань сталися пожежі. На обидвох об’єктах їх уже повністю загасили. Підрозділи ДСНС розбирають завали. Козицький додав, що два об’єкти зруйновані повністю.

Навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках та транспортні засоби.

Інформація про вибухи у Львові почала з’являтися о пів на дев’яту ранку 18 квітня.

Згодом міський голова обласного центру Андрій Садовий повідомив про прицільний ракетний обстріл міста.

Фото: Суспільне

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