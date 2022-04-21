Возле Мариуполя военные РФ вырыли 30-метровую братскую могилу, чтобы скрыть свои преступления

Возле Мариуполя местные жители пгт Мангуш обнаружили братскую могилу, глубина которой составляет около 30 метров. Российские военные вырыли ее, чтобы скрыть признаки кровавых преступлений против мирных жителей Украины.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что захватчики РФ разместили вокруг города четыре так называемых фильтрационных лагеря, в которых уже более недели проводят “жесткую фильтрацию” людей.

— Они скрывают преступления в Мариуполе, которые имеют признаки военных преступлений — хоронят в братских могилах. Например, возле Мангуша сегодня они, как свидетельствуют наши жители, выкопали 30 метров братской могилы и грузовиками привозят эти преступления (тела убитых мирных людей, – Ред.), которые пытаются скрыть в этих братских могилах, – рассказал мэр Мариуполя.

Вадим Бойченко отметил, что оккупанты разместили вокруг Мариуполя четыре так называемых “фильтрационных лагеря”, где задерживают и после этого вывозят в неизвестном направлении государственных служащих, муниципальных работников и других.