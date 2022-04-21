Біля Маріуполя військові РФ вирили 30-метрову братську могилу, щоб приховати свої злочини

Біля Маріуполя місцеві жителі смт Мангуш знайшли братську могилу, глибина якої – близько 30 метрів. Російські військові вирили її, щоб приховати ознаки кривавих злочині проти мирних жителів України.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко наголосив, що загарбники РФ розмістили навколо міста чотири так звані фільтраційні табори, в яких уже понад тиждень проводять “жорстку фільтрацію” людей.

– Вони приховують злочини, що відбулися у Маріуполі та мають ознаки воєнних злочинів – ховають у братських могилах. Наприклад, біля Мангуша сьогодні вони, як свідчать наші жителі, викопали 30 метрів братської могили та вантажівками привозять ці злочини (тіла вбитих мирних людей, – Ред.), які намагаються приховати у цих братських могилах, – розповів мер Маріуполя.

Вадим Бойченко зазначив, що окупанти розмістили навколо Маріуполя чотири так звані “фільтраційні табори”, де затримують та після цього вивозять у невідомому напрямку державних службовців, муніципальних працівників та інших.