Тела пытались сжечь: на Харьковщине оккупанты замордовали мужчину и женщину

В Харьковской области обнаружили тела двух человек, замордованных российскими оккупантами.

По этому факту Генпрокуратура начала расследование.

— При процессуальном руководстве прокуроров Харьковщины начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, в сочетании с умышленным убийством — ч. 2 ст. 438 УК Украины, – заявили в Генпрокуратуре.

Следствие установило, что в селе Гусаровки Изюмского района во время оккупации российские захватчики пытали и убили мужчину и женщину. После этого оккупантісожгли их тела.

— 22 апреля после освобождения села в подвальном помещении одного из домов они были найдены, — добавили в прокуратуре.