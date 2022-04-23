Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 58 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>386 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Надзвичайні події

Тіла намагалися спалити: на Харківщині окупанти закатували чоловіка та жінку

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Тіла намагалися спалити: на Харківщині окупанти закатували чоловіка та жінку

У Харківській області виявили тіла двох людей, який закатували російські окупанти.

За цим фактом Генпрокуратура розпочала розслідування.

– За процесуального керівництва прокурорів Харківщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством – ч. 2 ст. 438 КК України, – заявили у Генпрокуратурі.

Слідство встановило, що у селі Гусарівки Ізюмського району під час окупації російські загарбники катували та вбили чоловіка і жінку. Після цього окупанти спалили їхні тіла.

– 22 квітня після звільнення села у підвальному приміщенні одного з будинків їх було знайдено, – додали у прокуратурі.

Читайте
Застосовують струм: у Каховці окупанти влаштували катівню в приміщенні поліції

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка