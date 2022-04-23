Тіла намагалися спалити: на Харківщині окупанти закатували чоловіка та жінку

У Харківській області виявили тіла двох людей, який закатували російські окупанти.

За цим фактом Генпрокуратура розпочала розслідування.

– За процесуального керівництва прокурорів Харківщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством – ч. 2 ст. 438 КК України, – заявили у Генпрокуратурі.

Слідство встановило, що у селі Гусарівки Ізюмського району під час окупації російські загарбники катували та вбили чоловіка і жінку. Після цього окупанти спалили їхні тіла.

– 22 квітня після звільнення села у підвальному приміщенні одного з будинків їх було знайдено, – додали у прокуратурі.