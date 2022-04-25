Российские военные нанесли ракетный удар по городе Коростень Житомирской области. Об этом сообщил мэр города Владимир Москаленко.

– Сегодня в 8.30 в железнодорожном районе произошел взрыв ракеты. Информации о погибших нет, но такой взрыв был. Это испугало людей, – рассказал он.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 61 день. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам, критической и гражданской инфраструктуре.

Так, утром 25 апреля российские военные нанесли ракетные удары по Ровенской области. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. По его словам, враг нанес два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре.

Также 25 апреля под российскими ракетными ударами оказались Жмеринка и Казатин в Винницкой области.

Прогремели 25 апреля взрывы во Львовской области. В результате вражеского ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное.

Related video

Фото: Коростень официальный