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На Житомирщині під ракетний обстріл потрапив Коростень

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
На Житомирщині під ракетний обстріл потрапив Коростень

Російські військові завдали ракетного удару по місту Коростень Житомирської області. Про це повідомив мер міста Володимир Москаленко.

– Сьогодні о 8.30 у залізничному районі стався вибух ракети. Інформації про загиблих немає, але такий вибух був. Це налякало людей, – розповів він.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 61 день. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах, критичній та цивільній інфраструктурі.

Так, вранці 25 квітня російські військові завдали ракетних ударів по Рівненській області. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. За його словами, ворог завдав два ракетних удари по залізничній інфраструктурі.

Також 25 квітня під російськими ракетними ударами опинилися Жмеринка і Козятин у Вінницькій області.

Прогриміли 25 квітня вибухи на Львівщині. Внаслідок ворожого ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції Красне.

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Фото: Коростень офіційний

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