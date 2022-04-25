Могли остаться мины: граждан просят не ходить в места, где были боевые действия

Граждан Украины призывают не посещать места, где происходили ожесточенные боевые действия. На освобожденных территориях могут оставаться мины, боеприпасы и взрывоопасные предметы, которые чудом не разорвались.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, следует соблюдать запрет на посещение лесов почти во всех областях Украины, особенно в освобожденных от российских войск городах и населенных пунктах.
На территории лесных хозяйств вражеская армия могла установить мины и оставить боеприпасы, которые еще не успели разорваться. Жителей Украины призывают беречь себя и своих близких людей.
Сейчас опасно:
- ходить в лес, к водоемам, на поля, где происходили боевые действия;
- приближаться к разгромленной вражеской технике;
- заходить в заброшенные здания и разрушенные дома;
- съезжать на обочину дорог.
Спасательная служба призывает не приближаться к подозрительным или потенциальным взрывоопасным предметам. Следует сообщить о них спасателям по номеру 101 или Национальной полиции по номеру 102.