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Російські війська обстріляли села під Дніпром: пошкоджено будівлі

Юля Захарченко редакторка стрічки
Російські війська обстріляли села під Дніпром: пошкоджено будівлі

У Дніпропетровській області російські війська обстріляли населені пункти Інгулець та Велика Костромка, внаслідок чого пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, на цій території немає військових об’єктів. На щастя, мирні жителі під час ведення вогню агресора не постраждали.

У неділю, 24 квітня 2022 року, Збройні сили Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл села Інгулець Криворізького району. Під час огляду місця подій фахівці виявили фрагменти ворожих ракет.

А наступного дня, 25 квітня 2022 року, загарбники обстріляли населений пункт Велика Костромка під Дніпром. Внаслідок ворожого вогню пошкоджена будівля сільгосппідприємства.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі наголосили, що російські війська цинічно нищать інфраструктуру України, порушуючи гуманітарне міжнародне право.

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Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

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