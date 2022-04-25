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Факты / Происшествия

В результате ракетного обстрела Кременчуга погиб человек, семеро ранены

Марта Бондаренко редактор ленты
В результате ракетного обстрела Кременчуга погиб человек, семеро ранены

Вчерашний обстрел в Полтавской области стал самым крупным в регионе за время полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

По его словам, девять вражеских ракет накануне ударили в Кременчугскую ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ.

К сожалению, один человек погиб, семеро пострадали – у них ранения разной степени тяжести.

— Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы, — рассказал Лунин.

Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды.

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Ночью 2 апреля российские военные обстреляли территорию Полтавской области. Один из инфраструктурных объектов Полтавы получил ракетный удар ночью. Утром многочисленные удары пришлись по инфраструктурных объектах и жилых домах уже в Кременчуге.

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Фото: Depositphotos

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