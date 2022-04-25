Вчорашній обстріл на Полтавщині став найбільшим в області за час повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, дев’ять ворожих ракет напередодні вдарили у Кременчуцьку ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ.

На жаль, одна людина загинула, семеро постраждали – у них поранення різного ступеня тяжкості.

– Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані, – розповів Лунін.

Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води.

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Уночі 2 квітня російські військові обстріляли територію Полтавської області. Один з інфраструктурних об’єктів Полтави зазнав ракетного удару вночі. Вранці ракети влучили в інфраструктурні обʼєкти та житлові будинки в Кременчуці.