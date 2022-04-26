Українська розвідка повідомляє, що Росія готує ракетний удар по “Придністровській молдавській республіці” з жертвами серед мирного населення, а також в планах агресора звинуватити у цьому ЗСУ.

– Жителі невизнаної “ПМР” отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про “ракетний та артилерійський” удар по території “ПМР”, – зазначили у ГУР Міноборони України.

Текст з фейкових СМС:

Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки.

В українській розвідці зазначили, що самі ці повідомлення активно тиражують російські пропагандисти.

Related video