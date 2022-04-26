Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 62 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>391 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 665 дорослих
Факти / Надзвичайні події

РФ хоче атакувати “Придністровську республіку”, щоб звинуватити ЗСУ – ГУР

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
РФ хоче атакувати “Придністровську республіку”, щоб звинуватити ЗСУ – ГУР

Українська розвідка повідомляє, що Росія готує ракетний удар по “Придністровській молдавській республіці” з жертвами серед мирного населення, а також в планах агресора звинуватити у цьому ЗСУ.

– Жителі невизнаної “ПМР” отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про “ракетний та артилерійський” удар по території “ПМР”, – зазначили у ГУР Міноборони України.

Текст з фейкових СМС:

Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки.

В українській розвідці зазначили, що самі ці повідомлення активно тиражують російські пропагандисти.

Related video

– Держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій. Подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території “ПМР”, є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови, – наголосили в ГУР.

Читайте
Росія натякає Молдові, щоб чекала "гостей": Подоляк про ситуацію у Придністров'ї

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка