Українська розвідка повідомляє, що Росія готує ракетний удар по “Придністровській молдавській республіці” з жертвами серед мирного населення, а також в планах агресора звинуватити у цьому ЗСУ.
– Жителі невизнаної “ПМР” отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про “ракетний та артилерійський” удар по території “ПМР”, – зазначили у ГУР Міноборони України.
Текст з фейкових СМС:
Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки.
В українській розвідці зазначили, що самі ці повідомлення активно тиражують російські пропагандисти.
– Держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій. Подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території “ПМР”, є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови, – наголосили в ГУР.