В Одессе в результате ракетного удара погибли беременная спортсменка и ее муж

В результате обстрела рашистами 23 апреля многоэтажки в Одессе погибла молодая семейная пара — Мила и Богдан.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

— Супруги Мила и Богдан погибли при попадании ракеты в многоэтажку в Одессе. Сообщается, что погибшая женщина была беременна, — написал он.

О гибели супругов в социальных сетях сообщают также их друзья и знакомые.

— В одну секунду мы потеряли вас… Моя дорогая и милая девочка!!!!! Какая же вы была прекрасная, светлая и добрая семья. Вы ждали ребенка, и жизнь только начиналась… России нет прощения! Нет слов, чтобы выразить все чувства к российским властям, которые издают такие приказы! Это боль и потеря, которую не возместить ничем и никогда! – написала подруга супруги Вероника Касс.

– Ракета прилетела в квартиру к моим друзьям. Шок. Богдан и Мила были достойным примером для любой семейной пары. Они любили друг друга, верили друг в друга, дорожили друг другом. В последние дни Мила мне помогала развозить пожилым людям еду. Помогала детям беженцев… У них было столько планов на будущее. А эти твари взяли и отобрали у них жизнь. Остановитесь! Хватит пить кровь…. Очень жаль мам Богдана и Милы и всю родню, — написал Александр Смоляренко.

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В СМИ сообщают, что тела супругов до сих пор не обнаружили. Но известно, что они находились в своей квартире на четвертом этаже, куда пришелся эпицентр удара.

Известно, что погибшая Людмила Чернецкая была вицечемпионкой Южного региона по бодибилдингу.

В пятницу, 23 апреля, российская ракета ударила по Одессе из акватории Каспийского моря. В результате взрыва погибли восемь людей (среди них трехмесячный ребенок), еще 18 мирных жителей ранены.

Фото: Alexander Smolyarenko, Одесский городской совет