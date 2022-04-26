В Одесі внаслідок ракетного удару загинули вагітна спортсменка та її чоловік

Внаслідок обстрілу рашистами 23 квітня багатоповерхівки в Одесі загинула молода сімейна пара – Міла та Богдан.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

— Подружжя Міла та Богдан загинули під час влучення ракети в багатоповерхівку в Одесі. Повідомляється, що загибла жінка була вагітною, – написав він.

Про загибель подружжя у соціальних мережах повідомляють також їхні друзі та знайомі.

— В одну секунду ми втратили вас… Моя дорога і мила дівчинка!!!!! Яка ж ви були чудова, світла і добра сім’я. Ви чекали дитину, і життя тільки починалося… Росії немає пробачення! Немає слів, щоб висловити всі почуття до російської влади, що видає такі накази! Це біль і втрата, яку не відшкодувати нічим і ніколи! – написала подруга подружжя Вероніка Кас.

— Ракета прилетіла у квартиру до моїх друзів. Шок. Богдан та Міла були гідним прикладом для будь-якої сімейної пари. Вони любили одне одного, вірили одне в одного, дорожили одне одним. В останні дні Міла мені допомагала розвозити літнім людям їжу. Допомагала для дітей біженців… У них було стільки планів на майбутнє. А ці тварюки взяли і забрали у них життя. Зупиніться вже! Досить пити кров…. Дуже шкода матусь Богдана та Мили і всю рідню, – написав Олександр Смоляренко.

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У ЗМІ повідомляють, що тіла подружжя досі не знайшли. Але відомо, що вони перебували у своїй квартирі на четвертому поверсі, куди припав епіцентр удару.

Відомо, що загибла Людмила Чернецька була віцечемпіонкою Південного регіону з бодібілдингу.

У п’ятницю, 23 квітня, російська ракета вдарила по Одесі з акваторії Каспійського моря. Внаслідок вибуху загинуло восьмеро людей (серед них тримісячна дитина), ще 18 мирних жителів поранені.

Фото: Alexander Smolyarenko, Одеська міська рада