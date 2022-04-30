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Факты / Происшествия

Один нашли со следами крови: в Попасной россияне расстреляли два эвакуационных автобуса

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
зруйновані будинки

В Луганской области российско-оккупационные войска вчера, 29 апреля, расстреляли два эвакуационных автобуса в населенном пункте Попасная.

Глава Попаснянской городской ВГА Николай Ханатов рассказал, что вчера удалось эвакуировать 31 человека. Поскольку желающих было больше, отправили еще два автобуса.

Известно, что люди добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской диверсионно-разведывательной группы.

— Автобусы расстреляны. Связи с людьми, которые находились в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет, — добавил он.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что эвакуационный транспорт обстреляла из гранатомета. Один автобус со следами крови нашли, о другом – ничего неизвестно.

— Вражеская ДРГ из гранатомета обстреляла эвакуационный транспорт в Попасной. В одном найденном автобусе пусто и следы крови, другой найти не удалось, – отметил он.

Второй автобус, в котором была гуманитарная помощь на обратном пути, должен был забрать людей. Он не найден, а связь с водителем потеряна.

Гайдай подчеркнул, что оккупанты точно знали, что автобусы перевозят гуманитарную помощь в города, а на обратном пути вывозят мирных жителей. А ведь автобусы регулярно проводили эвакуационные рейсы, о чем знали российские военные.

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Источник: Сергей Гайдай

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Фото: Depositphotos

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