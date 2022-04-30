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Факти / Надзвичайні події

Один знайшли зі слідами крові: у Попасній росіяни розстріляли два евакуаційні автобуси

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
зруйновані будинки

У Луганській області російсько-окупаційні війська вчора, 29 квітня, розстріляли два евакуаційні автобуси у населеному пункті Попасна. Після цього з водіями було втрачено зв’язок.

Керівник Попаснянської міської ВЦА Микола Ханатов розповів, що вчора вдалося евакуювати 31 людину.Оскільки охочих було більше, то відправили ще два автобуси.

Відомо, що люди дісталися населеного пункту та попали під обстріл ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

— Автобуси розстріляні. Зв’язку з людьми, які перебували у транспортному засобі й організовували евакуацію, немає, — додав він.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що евакуаційний транспорт обстріляла з гранатомета. Один автобус зі слідами крові знайшли, про інший – нічого невідомо.

— Ворожа ДРГ з гранатомету обстріляла евакуаційний транспорт у Попасній. В одному знайденому автобусі порожньо і сліди крові, інший знайти не вдалося, – зазначив він.

Другий автобус, у якому була гуманітарна допомога на зворотному шляху мав забрати людей. Його не знайдено, а зв’язок із водієм втрачено.

Гайдай наголосив, що окупанти точно знали, що автобуси перевозять гуманітарну допомогу у міста, а на зворотньому шляху вивозять мирних мешканців. Адже автобуси регулярно проводили евакуаційні рейси, про що знали російські військові.

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Джерело: Сергій Гайдай

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Фото: Depositphotos

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