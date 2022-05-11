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Факты / Происшествия

Кровавое застолье: в селе возле Бучи мужчина набросился на друга с ножом, он в больнице

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Кровавое застолье: в селе возле Бучи мужчина набросился на друга с ножом, он в больнице

В Киевской области полиция задержала 45-летнего мужчину, который во время застолья подрезал своего соучастника.

Инцидент произошел в ночь на 10 мая в селе Мирча Бучанского района. В полицию позвонили из больницы, куда госпитализировали раненого мужчину.

— 45-летний пострадавший во время застолья и употребления спиртного случайно рассыпал табак своего товарища, — выяснили в полиции.

Именно это послужило причиной конфликта между мужчинами. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, разъяренный мужчина схватил кухонный нож и трижды ударил своего товарища.

Пострадавший в тяжелом состоянии находится под наблюдением врачей: у него обнаружены ранения в области живота и грудной клетки.

Горе-нападающему за совершенное грозит до восьми лет за решеткой. В настоящее время он находится в СИЗО. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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