Кровавое застолье: в селе возле Бучи мужчина набросился на друга с ножом, он в больнице

В Киевской области полиция задержала 45-летнего мужчину, который во время застолья подрезал своего соучастника.

Инцидент произошел в ночь на 10 мая в селе Мирча Бучанского района. В полицию позвонили из больницы, куда госпитализировали раненого мужчину.

— 45-летний пострадавший во время застолья и употребления спиртного случайно рассыпал табак своего товарища, — выяснили в полиции.

Именно это послужило причиной конфликта между мужчинами. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, разъяренный мужчина схватил кухонный нож и трижды ударил своего товарища.

Пострадавший в тяжелом состоянии находится под наблюдением врачей: у него обнаружены ранения в области живота и грудной клетки.

Горе-нападающему за совершенное грозит до восьми лет за решеткой. В настоящее время он находится в СИЗО. Досудебное расследование продолжается.