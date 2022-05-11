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Криваве застілля: у селі біля Бучі чоловік накинувся на друга з ножем, він у лікарні

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Криваве застілля: у селі біля Бучі чоловік накинувся на друга з ножем, він у лікарні

У Київській області поліція затримала 45-річного чоловіка, який під час застілля підрізав свого співчарочника.

Інцидент стався в ніч на 10 травня у селі Мирча Бучанського району. До поліції зателефонували з лікарні, куди госпіталізували пораненого чоловіка.

– 45-річний потерпілий під час застілля і вживання спиртного випадково розсипав тютюн свого товариша, – з’ясували у поліції.

Саме це стало причиною конфлікту між чоловіками. Будучи в стані сильного алкогольного сп’яніння, розлючений чоловік схопив кухонний ніж і тричі вдарив свого товариша.

Наразі постраждалий у важкому стані під наглядом лікарів: у нього виявлено поранення в ділянці живота та грудної клітини.

Горе-нападнику за скоєне загрожує до восьми років за ґратами. Наразі він перебуває в СІЗО. Досудове розслідування триває.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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