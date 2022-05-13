Российские военные обстреляли Николаев. В результате вражеских обстрелов в Корабельном районе на промышленном объекте около 11 часов начался пожар.

Об этом сообщила представитель главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области Иляна Пацюк. По ее словам, пожар сразу выехали тушить спасатели, его уже удалось локализовать.

— В результате обстрела со стороны войск РФ около 11 часов произошел пожар на складе по разборке автомобилей. Общая площадь пожара сейчас 100 кв. м. В 11.03 он локализован, — рассказала спикер.

Пожар в Корабельном районе Николаева тушат 12 спасателей с помощью трех автомобилей.

Полномасштабная война России против Украины длится 79 дней. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам, жилым домам, другой гражданской и критической инфраструктуре.

За минувшие сутки российские войска 31 раз обстреляли жилые массивы в Луганской области. В результате обстрелов разрушены почти 60 домов, поврежден мост в Рубежном.

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Источник: Общественное Николаев