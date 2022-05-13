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Факти / Надзвичайні події

Окупанти обстріляли один із районів Миколаєва – виникла пожежа

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти обстріляли один із районів Миколаєва – виникла пожежа

Російські військові обстріляли Миколаїв. Внаслідок ворожого обстрілу в Корабельному районі на промисловому об’єкті близько 11 години розпочалась пожежа.

Про це повідомила речниця головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Іляна Пацюк. За її словами, пожежу відразу виїхали гасити рятувальники, її вже вдалося локалізувати.

– Внаслідок обстрілу з боку військ РФ близько 11 години сталася пожежа на складі з розборки автомобілів. Загальна площа пожежі наразі 100 кв. м. Об 11.03 вона локалізована, – розповіла речниця.

Пожежу у Корабельному районі Миколаєва гасять 12 рятувальників за допомогою трьох автомобілів.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 79 днів. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах, житлових будинках, іншій цивільній та критичній інфраструктурі.

За минулу добу російські війська 31 раз обстріляли житлові масиви на Луганщині. Внаслідок обстрілів зруйновано майже 60 будинків, пошкоджено міст у Рубіжному.

Більше про ситуацію на фронті дивіться на карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Суспільне Миколаїв

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Фото: ДСНС

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