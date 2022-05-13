Застрелил из авто мирного жителя: начался первый суд над российским солдатом

В Украине начался первый суд над российским солдатом, обвиняемым в убийстве мирного жителя в Сумской области.

По данным Офиса генерального прокурора, житель Иркутской области прибыл в Украину в составе армии страны-агрессора России. Его колонна была разбита военнослужащими Вооруженных Сил Украины.

Российский солдат во время бегства с четырьмя сослуживцами обстрелял из автоматов частный автомобиль и завладел им. На украденной машине оккупанты заехали в пгт Чупаховка Сумской области.

По дороге они увидели безоружного местного жителя, который направлялся с велосипедом вдоль обочины и разговаривал по телефону. Российский военный в открытое окно автомобиля из автомата Калашникова выстрелил в голову 62-летнего мужчины. Он умер всего в нескольких десятках метров от собственного дома.

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и назначил к рассмотрению уголовное производство по российскому военному — командиру отделения в/ч 32010 четвертой танковой Кантемировской дивизии Московской области.

Российский военный обвиняется в нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (по части 2 статьи 438 действующего Уголовного кодекса Украины).

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Во время судебного разбирательства российский солдат будет находиться под стражей. Следующее заседание назначено на 18 мая 2022 года.