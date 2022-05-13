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Застрелив з авто мирного жителя: розпочався перший суд над російським солдатом

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Застрелив з авто мирного жителя: розпочався перший суд над російським солдатом

В Україні розпочався перший суд над російським солдатом, якого звинувачують у вбивстві мирного жителя у Сумській області.

За даними Офісу генерального прокурора, житель Іркутської області прибув в Україну в складі армії країни-агресора Росії. Його колону розбили військовослужбовці Збройних Сил України.

Російський солдат під час втечі з чотирма співслужбовцями обстріляв з автоматів приватний автомобіль та заволодів ним. На вкраденій машині окупанти заїхали у смт Чупахівка Сумської області.

Дорогою вони побачили беззбройного місцевого жителя, який прямував з велосипедом вздовж узбіччя та розмовляв телефоном. Російський військовий у відкрите вікно автомобіля з автомата Калашникова вистрелив у голову 62-річного чоловіка. Він помер лише у декількох десятках метрів від власного будинку.

Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів та призначив до розгляду кримінальне провадження щодо російського військового – командира відділення в/ч 32010 четвертої танкової Кантемирівської дивізії Московської області.

Російського військового обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (за частиною 2 статті 438 чинного Кримінального кодексу України).

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Під час судового розгляду російський солдат перебуватиме під вартою. Наступне засідання призначене на 18 травня 2022 року.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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