Идентифицирован еще один российский солдат, который насиловал украинок в Киевской области

Правоохранители идентифицировали еще одного российского солдата, изнасиловавшего украинок в Киевской области. 20-летний Булат Фассахов – уроженец Республики Татарстан, проходящий службу в 30 отдельной мотострелковой бригаде второй гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ.

По данным Службы безопасности Украины, в марте во время временной оккупации одного из населенных пунктов под Киевом он вместе с сослуживцем ворвались в жилой дом в селе Броварского района. Российский солдат приказал сообщнику закрыть всю семью в подвале, кроме одной девушки. Он начал запугивать украинку оружием, расправой над семьей и изнасиловал ее.

Уже через несколько дней военное преступление российского солдата повторилось. Этот же военнослужащий ВС России вместе с еще тремя зашли уже в другой дом. Семью вывели на улицу, оставив одну украинку, которую по очереди изнасиловали, угрожая убийством.

Свидетели опознали его и подтвердили факты преступлений. СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора заочно объявила ему о подозрении за нарушение законов и обычаев войны. Украина сделает все, чтобы привлечь всех российских военных преступников к уголовной ответственности, отметили в СБУ.

В украинской спецслужбе отметили, что правоохранители идентифицировали уже 1 140 российских солдат, совершивших зверства против мирных жителей в Киевской области. Установление других лиц российских военных, причастных к военным преступлениям в Украине, еще продолжается.