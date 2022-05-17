Ідентифіковано ще одного російського солдата, який ґвалтував українок у Київській області

Травень, 17 в 14:06

Правоохоронці ідентифікували ще одного російського солдата, який ґвалтував українок у Київській області. 20-річний Булат Фассахов – уродженець Республіки Татарстан, який проходить службу у 30 окремій мотострілецькій бригаді другої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ.

За даними Служби безпеки України, у березні під час тимчасової окупації одного з населених пунктів під Києвом він разом і співслужбовцем увірвались до житлового будинку в селі Броварського району. Російський солдат наказав спільнику закрити всю родину в підвалі, крім однієї дівчини. Він почав залякувати українку зброєю, розправою над сім’єю та зґвалтував її.

Вже за декілька днів воєнний злочин російського солдата повторився. Цей же військовослужбовець ЗС Росії разом із ще трьома зайшли вже до іншого будинку. Сім’ю вивели на вулицю, залишивши одну українку, яку по черзі зґвалтували, погрожуючи вбивством.

Зараз дивляться

Свідки опізнали його та підтвердили факти злочинів. СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора заочно оголосила йому про підозру за порушення законів та звичаїв війни. Україна зробить усе, щоб притягнути всіх російських воєнних злочинців до кримінальної відповідальності, наголосили у СБУ.

В українській спецслужбі зазначили, що правоохоронці ідентифікували вже 1 140 російських солдатів, які вчинили звірства проти мирних жителів у Київській області. Встановлення інших осіб російських військових, причетних до воєнних злочинів в Україні, ще триває.