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Переплюнули нацистов: российская армия разрушила Мариупольскую синагогу

Юля Захарченко, редактор ленты
Переплюнули нацистов: российская армия разрушила Мариупольскую синагогу

В Мариуполе российские солдаты разрушили местную синагогу и помещение центра общины. В Мариупольском городском совете считают, что оккупанты в очередной раз подтверждают свой позорный статус “рашистов”.

— Российские “освободители” уничтожают все на своем пути и по количеству военных преступлений уже переплюнули нацистов. Как и немцы во время Второй мировой войны, они также разрушают здания еврейской общины, — отметили в Мариупольском горсовете.

Российские наемники продолжают распространять фейки среди жителей Мариуполя. Мирных людей запугивают тем, что якобы Киев без боя давно взяли российские войска.

С помощью российской пропаганды украинцев пытаются убедить, что их бросили на произвол судьбы, однако это неправда. Прокремлевские солдаты максимально блокируют выезд в сторону свободной Украины и пугают призывом на первом же блокпосте.

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Однако мирные жители пытаются выехать в Запорожье и другие свободные города Украины. В горсовете считают, что нужно возобновлять массовую эвакуацию и открывать новые зеленые коридоры из Мариуполя.

Источник: Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет

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