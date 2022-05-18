Переплюнули нацистів: російська армія зруйнувала Маріупольську синагогу

Травень, 18 в 12:50

У Маріуполі російські солдати зруйнували місцеву синагогу та приміщення центру громади. У Маріупольській міські раді вважають, що окупанти вчергове підтверджують свій ганебний статус “рашистів”.

– Російські “освободітєлі” знищують усе на своєму шляху та за кількістю воєнних злочинів уже переплюнули нацистів. Як і німці під час Другої світової війни, вони також руйнують будівлі єврейської громади, – наголосили у Маріупольській міськраді.

Російські найманці продовжують поширювати фейки з-поміж жителів Маріуполя. Мирних людей залякують тим, що начебто Київ без бою давно взяли російські війська.

За допомогою російської пропаганди українців намагаються запевнити, що їх кинули напризволяще, проте це неправда. Прокремлівські солдати максимально блокують виїзд у бік вільної України та лякають призовом на першому ж блокпості.

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Попри все, мирні жителі намагаються виїхати до Запоріжжя та інших вільних міст України. У міськраді вважають, що потрібно відновлювати масову евакуацію та відкривати нові зелені коридори з Маріуполя.

Джерело: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада