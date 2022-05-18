В Мелитополе раздался взрыв и началась стрельба

Май, 18 в 12:14

Во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв, после чего началась перестрелка, сообщают украинские СМИ. Местные жители отметили, что взрыв произошел возле российской комендатуры.

Накануне мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе наблюдаются сильные протестные настроения. По его словам, большинство людей не хотят сотрудничать с российскими солдатами.

Коллаборанты и оккупанты разделились на группы, воюют между собой, отметил Федоров. Жители Мелитополя пытаются уехать из города на своем частном транспорте. Поведение российских военных на блокпостах непредсказуемое, предупредил мэр Мелитополя.

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Оккупанты собирают персональные данные мелитопольцев и прикрываются тем, что якобы хотят помочь жителям устроиться на работу. Вероятно, российские наемники готовятся к псевдореферендуму, считает Федоров.

На захваченном заводе автотракторных запчастей оккупанты пытаются наладить выпуск военной продукции для армии России. Захватчики продолжают массово похищать и запугивать мирных людей в Мелитополе.