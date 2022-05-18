У Мелітополі пролунав вибух і почалась стрілянина

Травень, 18 в 12:14

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух, після чого розпочалась перестрілка, повідомляють українські ЗМІ. Місцеві жителі зазначили, що вибух відбувся біля російської комендатури.

Напередодні мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у місті спостерігаються сильні протестні настрої. За його словами, більшість людей не хочуть співпрацювати з російськими солдатами.

Колаборанти та окупанти розділились на групи, воюють між собою, зазначив Федоров. Жителі Мелітополя намагаються виїхати з міста на своєму приватному транспорті. Поведінка російських військових на блок-постах непередбачувана, попередив мер Мелітополя.

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Окупанти збирають персональні дані мелітопольців і прикриваються тим, що нібито хочуть допомогти мешканцям влаштуватись на роботу. Ймовірно, російські найманці готуються до псевдореферендуму, вважає Федоров.

На захопленому заводі автотракторних запчастин окупанти намагаються налагодити випуск військової продукції для армії Росії. Загарбники продовжують масово викрадати та залякувати мирних людей у Мелітополі.