Журналисты нашли жену российского солдата, призвавшую пытать украинских детей
Журналисты Схем идентифицировали жену российского солдата, призвавшую своего мужа пытать украинских детей. Юлии Копытовой (в девичестве Цыганковой) сейчас 30 лет. Женщина родом из поселка Пржевальское Смоленской области России.
Муж Юлии – Владимир Копытов, ушедший воевать против Украины в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. По его номеру можно найти несколько почти пустых профилей в социальных сетях. Одна из онлайн-страниц почти без информации, однако в ней российский солдат охарактеризовал себя как “настоящий псих, но не аморал”.
Его жена живет в приграничном с Украиной городе, куда принудительно вывозят украинцев. Женщина пожаловалась российскому солдату, что украинские дети отказались рисовать символику к празднованию Дня победы в России, поэтому она предложила наказать украинских малышей бесчеловечными пытками.
Владимир Копытов поговорил с журналистами, но возразил, что на записях голос его и жены. В то же время мужчина не дал трубку женщине. Мать российского солдата сказала, что не может общаться с сыном, потому что с ним якобы нет связи. Однако женщина заявила, что если ее сын или невестка что-то и говорили, то с ними и нужно разбираться.
Разговор российского военного с женой состоялся утром 29 апреля. Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось записать диалог супругов. Мужчина тогда находился в Харьковской области. СБУ опубликовала 11 мая запись, которая вызвала большой резонанс.
Тогда женщина находилась на территории России. Жена разговаривала со своим мужем, на момент диалога воевавшим в Украине. Женщина говорила о том, что расстреляла бы украинских детей, ежедневно отрезая по пальцу, чтобы им было больно. Такие слова шокировали даже российского солдата.