Журналисты нашли жену российского солдата, призвавшую пытать украинских детей

Май, 18 в 11:49

Журналисты Схем идентифицировали жену российского солдата, призвавшую своего мужа пытать украинских детей. Юлии Копытовой (в девичестве Цыганковой) сейчас 30 лет. Женщина родом из поселка Пржевальское Смоленской области России.

Муж Юлии – Владимир Копытов, ушедший воевать против Украины в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. По его номеру можно найти несколько почти пустых профилей в социальных сетях. Одна из онлайн-страниц почти без информации, однако в ней российский солдат охарактеризовал себя как “настоящий псих, но не аморал”.

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Его жена живет в приграничном с Украиной городе, куда принудительно вывозят украинцев. Женщина пожаловалась российскому солдату, что украинские дети отказались рисовать символику к празднованию Дня победы в России, поэтому она предложила наказать украинских малышей бесчеловечными пытками.

Владимир Копытов поговорил с журналистами, но возразил, что на записях голос его и жены. В то же время мужчина не дал трубку женщине. Мать российского солдата сказала, что не может общаться с сыном, потому что с ним якобы нет связи. Однако женщина заявила, что если ее сын или невестка что-то и говорили, то с ними и нужно разбираться.

Разговор российского военного с женой состоялся утром 29 апреля. Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось записать диалог супругов. Мужчина тогда находился в Харьковской области. СБУ опубликовала 11 мая запись, которая вызвала большой резонанс.

Тогда женщина находилась на территории России. Жена разговаривала со своим мужем, на момент диалога воевавшим в Украине. Женщина говорила о том, что расстреляла бы украинских детей, ежедневно отрезая по пальцу, чтобы им было больно. Такие слова шокировали даже российского солдата.