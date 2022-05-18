Журналісти знайшли дружину російського солдата, яка закликала катувати українських дітей
Журналісти Схем ідентифікували дружину російського солдата, яка закликала свого чоловіка катувати українських дітей. Юлії Копитовій (у дівоцтві Циганковій) зараз 30 років. Жінка родом з селища Пржевальскоє Смоленської області Росії.
Чоловік Юлії – Володимир Копитов, який пішов воювати проти України у лавах Збройних сил Російської Федерації. За його номером телефону можна знайти декілька майже порожніх профілів у соціальних мережах. Одна з онлайн-сторінок майже без інформації, проте у ній російський солдат охарактеризував себе як “справжній псих, але не аморал”.
Його дружина живе у прикордонному з Україною місті, куди примусово вивозять українців. Жінка поскаржилась російському солдатові, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування Дня перемоги у Росії, тому вона запропонувала покарати українських малюків нелюдськими катуваннями.
Володимир Копитов поговорив з журналістами, але заперечив, що на записах голос його та дружини. Водночас чоловік не дав слухавку жінці. Матір російського солдата сказала, що не може спілкуватись із сином, тому що з ним нібито немає зв’язку. Проте жінка заявила, мовляв, якщо її син або невістка щось і говорили, то з ними й потрібно розбиратися.
Розмова російського військового з дружиною відбулася зранку 29 квітня. Працівникам Служби безпеки України вдалося записати діалог подружжя. Чоловік тоді перебував у Харківській області. СБУ опублікувала 11 травня запис, який викликав великий резонанс.
Тоді жінка перебувала на території Росії. Дружина розмовляла зі своїм чоловіком, який на момент діалогу воював в Україні. Жінка говорила про те, що розстріляла б українських дітей, щодня відрізаючи по пальцеві, щоб їм було боляче. Такі слова шокували навіть російського солдата.