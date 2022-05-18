Журналісти знайшли дружину російського солдата, яка закликала катувати українських дітей

Травень, 18 в 11:49

Журналісти Схем ідентифікували дружину російського солдата, яка закликала свого чоловіка катувати українських дітей. Юлії Копитовій (у дівоцтві Циганковій) зараз 30 років. Жінка родом з селища Пржевальскоє Смоленської області Росії.

Чоловік Юлії – Володимир Копитов, який пішов воювати проти України у лавах Збройних сил Російської Федерації. За його номером телефону можна знайти декілька майже порожніх профілів у соціальних мережах. Одна з онлайн-сторінок майже без інформації, проте у ній російський солдат охарактеризував себе як “справжній псих, але не аморал”.

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Його дружина живе у прикордонному з Україною місті, куди примусово вивозять українців. Жінка поскаржилась російському солдатові, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування Дня перемоги у Росії, тому вона запропонувала покарати українських малюків нелюдськими катуваннями.

Володимир Копитов поговорив з журналістами, але заперечив, що на записах голос його та дружини. Водночас чоловік не дав слухавку жінці. Матір російського солдата сказала, що не може спілкуватись із сином, тому що з ним нібито немає зв’язку. Проте жінка заявила, мовляв, якщо її син або невістка щось і говорили, то з ними й потрібно розбиратися.

Розмова російського військового з дружиною відбулася зранку 29 квітня. Працівникам Служби безпеки України вдалося записати діалог подружжя. Чоловік тоді перебував у Харківській області. СБУ опублікувала 11 травня запис, який викликав великий резонанс.

Тоді жінка перебувала на території Росії. Дружина розмовляла зі своїм чоловіком, який на момент діалогу воював в Україні. Жінка говорила про те, що розстріляла б українських дітей, щодня відрізаючи по пальцеві, щоб їм було боляче. Такі слова шокували навіть російського солдата.