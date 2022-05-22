Травень, 21 в 22:28

В Туреччині громадянин України вбив двох своїх дітей та важко поранив дружину. За непідтвердженою інформацією, це може бути колишній депутат Харківської міськради.

Як повідомляють місцеві Facebook-спільноти та ЗМІ, інцидент стався 21 травня в Аланії.

38-річний чоловік кухонним ножем зарізав чотирирічного сина і шестирічну доньку, тоді як їхня матір, дружина підозрюваного, встигла втекти і зачинитися у ванній.

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– Він втік від війни і отримав притулок в Туреччині: українець вбив двох дітей і поранив дружину, – із таким заголовком вийшла новина у щоденній турецькій газеті Сumhuriyet.

Журналістам вдалося з’ясувати, що родина прибула до Туреччини не так давно. Усі разом вони проживали в апарт-готелі в Аланії.

За непідтвердженою інформацією, підозрюваним у цинічному вбивстві власних дітей може бути екс-депутат Харківської міськради Олексій Навроцький.

Тікали від війни: у Туреччині українець вбив двох своїх дітей на очах дружини / 6 фотографий

Раніше він працював помічником одного із нардепів Верховної Ради, двічі обирався депутатом Харківської райради та одного разу – до міської ради.

Окрім цього, Олексій Навроцький перебував на посаді проректора з наукової роботи ХНУ ім. Каразіна.

Незадовго після початку повномасштабної війни, коли на території Харківської області велися активні бойові дії, Навроцький взяв відпустку за свій рахунок.

Офіційного підтвердження колишнього харківського депутата до трагічної події в Туреччині поки немає.

Джерела: Туреччина Аланія, Сumhuriyet, Newsroom

Фото: Vladimir Khotko