Май, 24 в 15:09

Российские оккупанты захватили город Светлодарск Бахмутского района Донецкой области. О том, что город оказался под оккупацией РФ, сообщают представители Украины и в штабе квазиформирования “ДНР”.

Глава Светлодарской военной администрации Сергей Гошко рассказал, что россияне вошли в город утром во вторник, 24 мая.

— Сейчас вывешивают свою тряпку на административном здании, — добавил он.

По его словам, по улицам уже ходят вооруженные оккупанты, которые проверяют документы у местных жителей.

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— Местное население, с которым я общаюсь, говорит, что их большого присутствия не видит. Есть определенные группы в количестве по 5 человек, — отмечает начальник Светлодарской администрации.

В самопровозглашенной “ДНР” также сообщают, что взяли под контроль Светлодарск. В город вошли российские военные и боевики ДНР.

Другой город в Донецкой области – Марьянку — РФ превращает в сплошную руину. Оккупанты атакуют город, в частности, фосфорными бомбами и кассетными снарядами. На данный момент в 20-тысячной Марьинке осталось около 3 тыс. местных жителей. Люди живут в подвалах и хранилищах.

Источник: Free Radio