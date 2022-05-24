Окупанти захопили місто Світлодарськ на Донеччині та вивісили прапор РФ
Російські окупанти захопили місто Світлодарськ Бахмутського району Донецької області. Про те, що місто опинилося під окупацією РФ, повідомляють представники України та у штабі квазіформування “ДНР”.
Голова Світлодарської військової адміністрації Сергій Гошко розповів, що росіяни увійшли до міста зранку у вівторок, 24 травня.
— Наразі вивішують свою ганчірку на адміністративній будівлі, – додав він.
За його словами, вулицями вже ходять озброєні окупанти, які перевіряють документи у місцевих мешканців.
— Місцеве населення, з яким я спілкуюся, каже, що великої присутності їх не бачить. Є певні групи у кількості по 5 осіб, – зазначає начальник Світлодарської адміністрації.
У самопроголошеній “ДНР” також повідомляють, що взяли під контроль Світлодарськ. До міста увійшли російські військові та бойовики “ДНР”.
Інше місто у Донецькій області – Мар’янку – РФ перетворює на суцільну руїну. Окупанти атакують місто, зокрема, фосфорними бомбами й касетними снарядами. Нині в 20-тисячній Мар’їнці залишилося близько 3 тис. місцевих жителів. Люди живуть у підвалах та сховищах.
Джерело: Вільне Радіо