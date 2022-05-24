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Факти / Надзвичайні події

Окупанти захопили місто Світлодарськ на Донеччині та вивісили прапор РФ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти захопили місто Світлодарськ Бахмутського району Донецької області. Про те, що місто опинилося під окупацією РФ, повідомляють представники України та у штабі квазіформування “ДНР”.

Голова Світлодарської військової адміністрації Сергій Гошко розповів, що росіяни увійшли до міста зранку у вівторок, 24 травня.

— Наразі вивішують свою ганчірку на адміністративній будівлі, – додав він.

За його словами, вулицями вже ходять озброєні окупанти, які перевіряють документи у місцевих мешканців.

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— Місцеве населення, з яким я спілкуюся, каже, що великої присутності їх не бачить. Є певні групи у кількості по 5 осіб, – зазначає начальник Світлодарської адміністрації.

У самопроголошеній “ДНР” також повідомляють, що взяли під контроль Світлодарськ. До міста увійшли російські військові та бойовики “ДНР”.

Інше місто у Донецькій області – Мар’янку – РФ перетворює на суцільну руїну. Окупанти атакують місто, зокрема, фосфорними бомбами й касетними снарядами. Нині в 20-тисячній Мар’їнці залишилося близько 3 тис. місцевих жителів. Люди живуть у підвалах та сховищах.

Джерело: Вільне Радіо

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