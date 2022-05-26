Обстріли траси Лисичанськ-Бахмут: російські ДРГ намагались вийти на автошлях, але їх вибили

За останніми даними, зараз близько 90% Луганської області окуповано російською армією. Українські захисники вже четвертий місяць намагаються утримувати повномасштабну оборону.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, яка ситуація у регіоні зараз.

– Луганська область – це досить невелика територія, навіть у співвідношенні з Донецькою. Російські війська робитимуть спроби максимально її взяти, тому що теоретично для них – це найлегший шлях дійти хоч до якоїсь проміжної перемоги. Найголовніше, що з першого дня (повномасштабного вторгнення Росії, – Ред.) обстрілюють всю територію. Ми четвертий місяць утримуємо лінію оборони. Зруйновано безліч наших оборонних будов, розбито зміцнювальні споруди.

Луганська область має вкрай важку місію, тому що три місяці тривають постійні атаки та обстріли. Якщо хтось думає, що війни виграють миттєво або за допомогою чарівної палички – це неправильно. Навіть той же лендліз від США заходить із Заходу України. Він має проїхати на Схід України, в якому працюють диверсанти, а російські війська намагаються розбити залізниці. Це дуже важко. Ми утримуємо цю орду четвертий місяць – це честь та хвала кожному героєві, який захищає Луганську область.