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Факти / Надзвичайні події

Російська армія просунулась у Сєвєродонецьку, у місті тривають вуличні бої – Гайдай

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Російська армія просунулась у Сєвєродонецьку, у місті тривають вуличні бої – Гайдай
Фото: ДСНС

Російські війська просунулись всередині Сєвєродонецька на Луганщині. За останніми даними, у місті зараз тривають запеклі вуличні бої.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай наголосив, що місцевим жителям необхідно залишатися в укриттях та бомбосховищах заради власної безпеки.

– Сєвєродонецьк вони знищували дуже довго. Вдалося їм таки продавити територію від околиці до місця, де розташований готель Мир. І трохи просунуться вглиб міста, у місті будуть, і зараз точаться вуличні бої, – розповів він.

Він висловив сподівання, що зниклі лікарі живі, адже в підбитій кареті швидкої медичної допомоги загиблих не виявлено. Водночас волонтери, які раніше потрапили під ворожий обстріл, почувають себе задовільно.

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За його словами, внаслідок сьогоднішнього обстрілу евакуаційного транспорту під Лисичанськом (ще не встановлено чи це була авіабомба чи снаряд крупного калібру) загинув французький журналіст, дістав поранення патрульний поліцейський, ще один журналіст та перекладачка отримали контузію. Усіх везуть в лікарню в Дніпро, додав Гайдай.

Він заявив, що евакуацію з території Луганської області зупинено до стабілізації безпекової ситуації. Варто зазначити, що у регіоні тривають запеклі бої та ворожі авіаудари.

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