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Обстрел Харькова: вражеский снаряд попал в школу, погибла женщина

Марта Бондаренко, редактор ленты
Обстрел Харькова: вражеский снаряд попал в школу, погибла женщина

Минувшей ночью российский враг снова обстрелял Харьков: в микрорайоне Салтовка снаряд попал в здание школы. Погибла женщина, один мужчина ранен.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, из помещения школы сотрудники ГСЧС спасли еще трех женщин. Кроме того, еще двое мирных жителей Харькова получили ранения в результате дневных обстрелов.

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За прошедшие сутки захватчики обстреливали село Циркуны Харьковского района, там один человек получил ранения.

Вели обстрел россияне и по городу Чугуев, селу Коробочкино и поселку Клугинно-Башкировка Чугуевского района. К сожалению, четверо мирных жителей госпитализированы с ранениями.

По словам Синегубова, на территории области продолжаются боевые действия. В Харьковском и Изюмском направлениях враг пытается держать оборону и не отступать с оккупированных им территорий.

А вот все попытки россиян идти в атаку были безуспешны.

Напомним, что в Харькове 29 мая были слышны взрывы. Очевидцы сообщали об обстрелах северных районов города.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

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