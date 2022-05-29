Май, 29 в 16:33

В Харькове в воскресенье, 29 мая, слышны взрывы. Очевидцы сообщают об обстрелах северных районов города.

Об этом сообщает Суспильне Харьков.

Местные телеграм-каналы также публикуют информацию об обстрелах.

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Отметим, что в воскресенье в Харькове находился с визитом президент Украины Владимир Зеленский, который посетил передовые позиции украинских защитников.

– Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу для Украины. Спасибо каждому из вас за службу! 2229 разрушенных домов в Харькове и области. Все восстановим, отстроим, наполним жизнью. В Харькове и во всех других городах и селах, куда пришло зло, – отметил президент у себя в Telegram, комментируя поездку.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак, который также присутствовал в этой командировке, подчеркнул, что в Харькове наибольшее количество повреждений и разрушений получили северные и восточные микрорайоны города – 30,2% общего жилого фонда.

Он уточнил, что во время визита в Харьковскую область были осмотрены разрушенные жилые дома в Салтовском районе города.