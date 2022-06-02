Червень, 02 в 10:36

Минулої ночі російський ворог знову обстріляв Харків: у мікрорайоні Салтівка снаряд влучив у будівлю школи. Загинула жінка, одного чоловіка поранено.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, із приміщення школи співробітники ДСНС врятували ще трьох жінок. Крім того, ще двоє мирних жителів Харкова отримали поранення внаслідок денних обстрілів.

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Впродовж минулої доби загарбники обстрілювали село Циркуни Харківського району, там одна людина отримала поранення.

Гатили росіяни і по місту Чугуїв, селу Коробочкине та селищу Клугинно-Башкирівка Чугуївського району. На жаль, четверо мирних мешканців госпіталізовані із пораненнями.

За словами Синєгубова, на території області тривають бойові дії. На Харківському та Ізюмському напрямках ворог намагається тримати оборону та не відступати з окупованих ним територій.

А от усі спроби росіян йти в атаку були безуспішні.

Нагадаємо, що у Харкові 29 травня було чути вибухи. Очевидці повідомляли про обстріли північних районів міста.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов