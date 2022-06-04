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Факты / Происшествия

$7 тыс. за инвалидность: на Закарпатье незаконно переправляли мужчин за границу

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
$7 тыс. за инвалидность: на Закарпатье незаконно переправляли мужчин за границу
Фото: Нацполиция

В Закарпатской области правоохранители поймали злоумышленников, подрабатывавших за деньги медицинские документы, чтобы мужчины призывного возраста могли пересечь границу.

— Организовал все житель Закарпатской области и привлек к сделке двух львовян. Чтобы мужчины призывного возраста имели правовые основания выехать за границу, фигуранты предоставляли им поддельные медицинские документы о наличии у них инвалидности и онлайн сопровождали поездку поездом, — сообщили в полиции.

Стоимость своих услуг они оценивали в $7 тыс. Фигурантов дела уже задержали правоохранители.

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— Организатора задержали в Мукачево при получении $7100, а его подельников во Львове. Ранее они получили аванс – 5 тыс. грн, – добавили в полиции.

В настоящее время мужчинам грозит наказание по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – до 9 лет лишения свободы.

$7 тыс. за инвалидность: на Закарпатье незаконно переправляли мужчин за границу / 4 фотографии
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Источник: Нацполиция
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