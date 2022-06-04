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Факти / Надзвичайні події

$7 тис. за інвалідність: на Закарпатті незаконно переправляли чоловіків за кордон

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
$7 тис. за інвалідність: на Закарпатті незаконно переправляли чоловіків за кордон
Фото: Нацполіція

У Закарпатській області правоохоронці піймали зловмисників, які підробляли за гроші медичні документи, щоб чоловіки призивного віку могли перетнути кордон.

– Організував його мешканець Закарпатської області та залучив до оборудки двох львів’ян. Аби чоловіки призовного віку мали правові підстави виїхати за кордон, фігуранти надавали їм підроблені медичні документи про наявність у них інвалідності та онлайн супроводжували їх поїздку потягом, – повідомили у поліції.

Вартість своїх послуг вони оцінювали у $7 тис. Фігурантів справи вже затримали правоохоронці.

– Організатора затримали в Мукачеві під час одержання $7100, а його спільників у Львові. Раніше вони отримали аванс – 5 тис. грн, – додали у поліції.

Зараз дивляться

Нині чоловікам загрожує покарання за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – до 9 років позбавлення волі.

$7 тис. за інвалідність: на Закарпатті незаконно переправляли чоловіків за кордон / 4 фотографии
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Джерело: Нацполіція
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